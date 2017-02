Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sippolan urheilukenttä kunnostetaan oppilaiden aktiivisuuden ansiosta — kaupunki tarjoaa materiaalit, jos kyläläiset hoitavat työt Alakoulun oppilaiden tekemä kuntalaisaloite on tuomassa parannusta Sippolan urheilukentän kuntoon. Sippolan koulun neljännen ja viidennen luokan oppilaat lähettivät kaupungille marraskuussa kirjeen, jossa he kuvailivat urheilukentän juoksuratoja töyssyisiksi, kuoppaisiksi ja sateen jälkeen vaarallisen liukkaiksi. Kuulantyöntö- ja keihäänheittopaikan kerrottiin olevan heinän vallassa. Lisäksi kirjeessä sanottiin, että pituushyppypaikan juoksumatto ja hiekkakasa ovat huonossa kunnossa, korkeushyppypaikan patja rikki ja kentän nurmialueet heikosti hoidettuja. Keskiviikkona aikuisväestön lautakunta päätti ehdottaa kentän kunnostamiseksi yhteistyötä: kaupunki tarjoaa materiaalit, jos Sippolan kylätoimikunta tekee kunnostustyöt. Kaupunki aikoo tarjota mahdollisuuden kuulantyöntö- ja pituushyppypaikan korjaukseen sekä juoksuratojen kunnostetukseen pääsuoran kohdalta. Kaupunki aikoo myös tarkistaa kentän nurmialueiden hoitoa. Sen sijaan muu osa juoksuradoista jätetään kunnostamatta, koska käyttö on vähäistä kustannuksiin nähden. Myöskään korkeushyppypaikan patjaa ei esitetä vaihdettavaksi. Kaupungin mukaan se on riittävän hyvässä kunnossa. Lue koko uutinen:

