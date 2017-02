Uutinen

Kouvolan Sanomat: Venni Lehmusmetsä, 9, kapinoi fiksumman kasvatuksen puolesta Kuusankosken teatterin näytelmässä Vanhemmat ovat viisaita ja usein oikeassa, mutta eivät aina ja joka asiassa. Joskus heidän kasvatustyylinsä on höhlä, ajatuksensa rajoittuneita ja asenteensa vinksallaan. Näistä eväistä lähtee näytelmä Lasten vallankumous, joka saa ensi-iltansa Kuusankosken teatterissa perjantaina 17. helmikuuta. Näytelmän käsikirjoituksen on tehnyt Elina Kilkku ja sen ohjaa Kuusankoskelle Eero Hasu. Rooleissa nähdään yhdeksän täkäläistä harrastajanäyttelijää, joista kolme on lapsia. Työryhmän kuopus on Venni Lehmusmetsä, kesällä kymmenen vuotta täyttävä koululainen Valkealasta. Yhdessä tarinan kahden muun lapsen kanssa Vennin esittämä Pipsa nousee kapinaan aikuisten määräysvaltaa vastaan. Lapsillakin on oikeus elää ja ilmaista mielipiteensä, he julistavat. Ohjaaja Hasu arvioi, että näytelmä sopii kaikenikäisille katsojille noin neljävuotiaista ylöspäin. Lasten vallankumous Käsikirjoitus Elina Kilkku (2002). Ohjaus Eero Hasu. Kesto noin tunti, ei väliaikaa. Ensi-ilta Kuusankosken teatterissa 17.2. kello 19. Muut esitykset 18.2.—19.3. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

