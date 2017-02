Uutinen

Kouvolan Sanomat: Amazing race, lasersotaa ja laskettelua — nuoret suunnittelemassa tapahtumia Kouvolaan Kouvolassa osallistetaan nyt nuoria, kun kaupunkiin suunnitellaan uusia tapahtumia. Ensimmäinen Nuorten Kouvola -foorumi järjestettiin tammikuussa. Kun nuoret pääsivät ideoimaan tapahtumia, listalle saatiin muun muassa koko Kouvolan laajuinen Amazing race -kaupunkisuunnistus, laskettelupäivä ja tietokonepelien ympärille rakentuvien lanien järjestäminen. — Laskettelutapahtuma on tulossa hiihtolomalla, kertoo nuoriso-ohjaaja Justiina Lampila. Laskettelureissun suuntana on Himos. Myös lasersotaa on tarjolla hiihtolomalla eli 27.2.-alkavalla viikolla. Lasersotimaan ja shoppailemaan pääsee Helsingin-reissulla, joka toteutuu, jos osallistujia ilmoittautuu riittävästi. — Lanit ja Amazing Race on jo päätetty toteuttaa, mutta niille ei ole vielä tarkkoja päivämääriä. Ne järjestetään ehkä lähempänä kesää, Lampila sanoo. Nuorisofoorumia vetävät Kouvolan nuorisovaltuuston edustajat. Nuoret pääsevät ideoimaan sekä tapahtumia että niiden viestintää. Nuorisopalvelujen on tarkoitus toteuttaa nuorten ideoimia tapahtumia pitkin vuotta, mutta erityisesti Nuorisotyön viikolla syksyllä 2017. Nuorten foorumeita on tarkoitus järjestää jatkossa kahdesti vuodessa: tammikuussa kevään tapahtumien suunnittelemiseksi ja elokuussa syksyä varten. Lisätietoja löytyy Nuorten Kouvolan verkkosivuilta ja Facebookista. Lue koko uutinen:

