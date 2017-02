Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo saa kapteeni Greenin takaisin kokoonpanoon illan Kärpät-otteluun KooKoon kanadalainen keskushyökkääjä Josh Green palaa kuukauden sairauslomalta kaukaloon tänään torstai-iltana kotiottelussa Oulun Kärppiä vastaan. Green ottaa paikkansa ykköskentän sentterinä ja saa laidoilleen Terry Broadhurstin ja Juha-Pekka Haatajan. Green on kärsinyt tällä kaudella vakavista päähän kohdistuneista tälleistä. Hän on ollut loukkaantuneena poissa 18 ottelusta kolmen eri kolhun takia marras—tammikuussa. Pelaamissaan 33 ottelussa KooKoon kapteeni on tehnyt kymmenen maalia ja antanut kuusi maalisyöttöä. 191-senttinen ja 102-kiloinen Green, 39, edustaa Liigassa KooKoota toista kauttaan ja on kouvolalaisjoukkueelle myös henkisesti suuri johtaja. Tiistain voitokkaaseen Sport-otteluun verrattuna KooKoon kokoonpanossa ei ole muita suuria muutoksia. Keskushyökkääjä Jarkko Immonen ei mahdu pelaavaan miehistöön Kärppiä vastaan. Maalilla jatkaa Leland Irving. Neljä eturivin pelaajaansa ennen siirtorajan umpeutumista myyneellä KooKoolla on runkosarjaa pelaamatta yhdeksän ottelua. Matkaa pudotuspeliviivan yläpuolelle on seitsemän pistettä. Illan vierasjoukkue Kärpät on voittanut kuudesta viimeisimmästä ottelustaan viisi. KooKoo ja Kärpät ovat käyneet tasaisia taisteluita tällä kaudella. Lokakuun lopulla KooKoo voitti Kouvolassa 3—2 voittomaalikilpailussa. Ratkaisumaalin teki juuri Green. Marraskuussa Oulussa Kärpät otti revanssin Saku Mäenalasen jatkoaikamaalilla 2—1. Joulun välipäivinä KooKoo kävi flunssaepidemian heikentämänä pitkällä reissulla ja hävisi Oulussa 3—0. Lue koko uutinen:

