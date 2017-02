Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo yrittää yleisöennätystä sunnuntaina C-juniorien ottelussa Kouvolan jäähallissa yritetään sunnuntaina tempaista paikallisen juniorikiekkoilun uusi yleisöennätys. KooKoo kohtaa Lappeenrannan SaiPan C-nuorten SM-sarjan alemmassa jatkosarjassa. Voimassa oleva junnujen yleisöennätys Kouvolassa on 1 049 katsojaa. Tämä saavutettiin helmikuussa 2013 B-nuorten SM-sarjan alemmassa jatkosarjassa ottelussa KooKoo—SaiPa. Tuolloin taustajoukot halusivat järjestää junioreille erilaisen ottelun ja ottivat mallia Liigan ja Mestiksen systeemeistä. Lopputulos pienemmässä mittakaavassa oli onnistunut. Nyt on KooKoon C-junnujen vuoro päästä parrasvaloihin. — Yritämme saada Kouvolan väkeä kiinnostumaan junnukiekosta ja saapumaan hallille kannustamaan kotijoukkueen voittoon tässä junnujen omassa Kaakon derbyssä. Tilaisuus tarjoaa hienon mahdollisuuden markkinoida KooKoon junioritoimintaa, joukkueenjohtaja Kari Pajunen sanoo. Junioripeleihin on muutoinkin ilmainen sisäänpääsy. Houkuttimena käytetään myös kestitystä, sillä tuhannelle ensimmäiselle on tarjolla kahvia tai teetä laskiaispullan kera. KooKoon edustusjoukkueen kotiotteluissa kuuluttajana toimiva Markus Laaksonen on mikrofonin herra, ja myös KooKoon faniryhmä Kuudes Kenttäpelaaja on lupautunut mukaan luomaan tunnelmaa. Alemman jatkosarjan seitsemästä kotiottelustaan viisi voittanut KooKoo on viidentenä ja SaiPa kolmantena. Piste-ero joukkueilla on vain kolme pinnaa. KooKoo—SaiPa, C-nuorten SM-sarjan alempaa jatkosarjaa sunnuntaina kello 12.30 Kouvolan jäähallissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/16/KooKoo%20yritt%C3%A4%C3%A4%20yleis%C3%B6enn%C3%A4tyst%C3%A4%20sunnuntaina%20C-juniorien%20ottelussa/2017221913513/4