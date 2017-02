Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kotoisin Kouvolasta: Ikinä laulaa hevisti suomen kielellä Sakara Records julkaisee perjantaina Kouvolassa perustetun Ikinä-yhtyeen esikoisalbumin. Yhtyeen laulaja Tuuli Paju kuvailee Samoista soluista -levyn musiikillista ilmettä sekoitukseksi, josta voi halutessaan löytää vivahteita niin PMMP-yhtyeestä kuin raskaasta hevistä. — Vaikka olemme hevibändi, leikimme myös popmelodioilla, Paju sanoo. Kouvolasta kotoisin oleva Tuuli Paju ja elimäkeläinen Katariina Sorsa laulavat yhtyeessä. Kitaristi Samuli Suokas ja rumpali Santeri Paju ovat myös entisiä kouvolalaisia. Basisti Lauri Hämäläinen on Helsingistä. Ikinän poljento kiihtyi vuoden 2015 lopulla julkaistun omakustannevideon myötä. Terapiaa-kappale vedettiin pois Youtubesta vain parin viikon päästä, kun yhtye sai sopimuksen Sakara Recordsin kanssa. Tähän mennessä yhtye on julkaissut viisi singleä. Magic Mike -singleä on kuunneltu Spotify-palvelussa satatuhatta kertaa. Personal trainerinä työskentelevä Paju tähdentää, että Ikinä on ennen kaikkea lavabändi. — Jos meidät näkee livenä, voisi luulla että me kaikki olisimme enemmän tai vähemmän jumppatreenarin iskussa. Yhtyeen nimi kuvastaa bändin musiikillista kuvaa. — Ikinä syntyi pitkällisen mietiskelyn johdannaisena. Se on suomalainen sana, joka vähän ärsyttää ja jää mieleen. Kun sitä miettii, niin se ei lopulta tarkoita juuri mitään. Se on yhtä lailla äkkiväärää kuin musiikkimmekin, Paju sanoo. Vaikka Ikinä on helsinkiläinen yhtye, Tuuli Paju vakuuttaa, että bändi ei ole unohtanut kotikaupunkiaan. Kouvolaan tekisi mieli keikalle. — Sieltä on lähdetty, ja siellä on tehty musiikkia lapsesta saakka. Lue koko uutinen:

