Kouvolan Sanomat: Kymenlaaksoon haetaan 30 uutta etuuskäsittelijää — Kouvolaan vain kourallinen, Kotkaan 25 työntekijää Kansaneläkelaitoksella on Kymenlaaksossa käynnissä 30 etuuskäsittelijän rekrytointi. Heistä puolet on tarkoitus palkata vakinaiseen ja puolet määräaikaiseen työsuhteeseen. Työvoiman lisäämistarpeen taustalla on eduskunnan hyväksymä lakiesitys, joka siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen. — Tämä on iso muutos. Me odotamme kesälle ja alkusyksyyn massiivista määrää opiskelijoiden asumistukihakemuksia, eteläisen vakuutuspiirin johtaja Antti Jussila sanoo. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että nykyisin opintotukea ja sitä kautta asumislisää saavat opiskelijat joutuvat hakemaan erikseen uuden asumistuen. — Yleinen asumistuki on paljon konstikkaampi ja se vaatii paljon enemmän selvittelyä. Tätä varten tarvitsemme liudan uusia käsittelijöitä. Jussila sanoo, että sisäiset siirrot on jo puristettu loppuun toimeentulotuen siirryttyä Kelalle. Työllistymisen kannalta Kymenlaakson suurin voittaja on Kotka, jonne sijoittuu noin 25 uutta etuuskäsittelijä. — Kouvolan toimitila alkaa olla jo aika tukkeessa. Lue koko uutinen:

