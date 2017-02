Uutinen

Kouvolan Sanomat: Matkanjärjestäjän luoton valitsee vain pieni osa — määrä silti tuhansia vuosittain Suomen suurimpien matkanjärjestäjien mukaan matkatoimistojen omia rahoitusjärjestelyjä käyttää vain harva asiakas. Niin TUI Finland, Aurinkomatkat kuin Tjäreborginkin ilmoittaa vain prosentin asiakkaista tarttuvan lomaluottoon. Aurinkomatkojen viestintäpäällikön Annina Metsolan mukaan prosentti tarkoittaa heillä noin 2 000 asiakasta vuodessa. — Aurinkomatkoille on tärkeää, että voimme tarjota asiakkaille joustavia maksuvaihtoehtoja, sillä lomamatka voi esimerkiksi kaukaisen matkakohteen tai matkan keston takia olla merkittävä taloudellinen investointi. Metsolan mukaan matkatoimiston tarjoamaan Svea-osamaksusopimukseen tartutaan, koska se on helppo tapa rahoittaa loma. — Ylivoimaisesti suosituin rahoitusaika on 12 kuukautta, joka on täysin koroton, Metsola sanoo. Tjäreborgin tiedotuspäällikön Arja Pucilowskin mukaan Nordea rahoituksen lomaluotto on yksi matkatoimiston tarjoamista maksuvaihtoehdoista. — Asiakas tekee luottosopimuksen suoraan Nordean kanssa. Lomaluoton yhden prosentin käyttäjäkunta on noin 1 700 asiakasta vuodessa. TUI Finlandin PR- ja viestintäpäällikkö Pauliina Pajusen mukaan vertailua on vaikea kommentoida, koska taustatekijöistä on vaikea saada selvää. — Sisältävätkö vaihtoehdot esimerkiksi maksuturvaa tai muuta vastaavaa. TUIn kohdalla prosentin käyttäjämäärä on runsaat 2 000 asiakasta vuodessa. | Lue koko uutinen:

