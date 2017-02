Uutinen

Kouvolan Sanomat: Matkatoimiston rahoituksen saa helposti, mutta kalliilla Nelihenkisen perheen kahden viikon lomamatkaan hupsahtaa helposti 5 000 euroa. Jos säästäminen ei kuulu hyveisiin, saattaa matkanjärjestäjän tarjoama lomaluotto houkutella. Yhä useampi suomalainen rahoittaakin lomamatkansa lainarahalla. Matkanjärjestäjät tarjoavat omia rahoitusratkaisujaan matkan oston yhteydessä. Käteisen puutteessa matkan voi maksaa myös luottokortilla tai pankin kulutusluotolla. Kannattaa kuitenkin käyttää hetki aikaa vaihtoehtojen vertailuun. Rahoitustuotteiden vertailusivuston Vertaaensin.fi:n selvityksen mukaan ero matkatoimistoluoton ja pankin kulutusluoton kustannuksissa voi olla useita satoja euroja. Sivusto vertaili matkanjärjestäjien lomaluottoja pankkien kulutusluottoihin sekä luottokortteihin. Vertailussa oli mukana neljän eri pankin vakuudettomat kulutusluotot, kolmen eri matkanjärjestäjän tarjoamat lainaratkaisut sekä neljä eri luottokorttia. Lainasumma on neljän hengen perheen kustannus kahden viikon ulkomaan lomamatkasta. Vertailusta käy ilmi, että pankkien asiakkailleen tarjoamat vakuudettomat kulutusluotot ovat edullisempia kuin matkantarjoajien rahoitusvaihtoehdot. Kalleimmaksi lainavaihtoehdoksi nousi vertailussa Tjäreborgin lomaluotto ja edullisimmaksi maksu S-Etukortti Visalla. Eroa oli liki 700 euroa. Aurinkomatkojen ja TUI-matkatoimiston tarjoamat luotot olivat vain hiukan edullisempia kuin Tjäreborgin. Luotokorteissakin on eroja. Loman maksaminen tulee edullisimmaksi S-pankin kortilla. 5 000 euron luotto 36 kuukauden aikana maksaisi vertailun kalleimmalla eli Nordean Credit -kortilla yli 270 euroa enemmän. Vaikka S-Pankin luottokortti on vertailun edullisin, saman pankin kulutusluotto on vertailun muita pankkeja kalliimpi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/16/Matkatoimiston%20rahoituksen%20saa%20helposti%2C%20mutta%20kalliilla/2017221908981/4