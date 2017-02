Uutinen

Kouvolan Sanomat: Norovirus jyllää, mutta Kouvolassa ei laajaa epidemiaa Ripulia ja oksentelua aiheuttava norovirus leviää jälleen, myös Kouvolassa. Terveyskeskuksen hygieniakoordinaattori Jaana Palosara sanoo, että paikoin kouluissa ja päiväkodeissa ovat sekä lapset että opettajat sairastuneet ja kyseessä on jonkinasteinen epidemia. Myös hoiva-asumisen yksiköissä on tapauksia. Kuitenkaan ei vielä voida puhua laajasta epidemiasta. — Nyt pelätään tulevaa loma-aikaa, leviääkö norovirus silloin, Palosara pohtii. Talven influenssaepidemian hygieniaohjeet ovat hyvässä muistissa. Samat ohjeet käsien pesemisestä ja pyyhkeiden vaihtamisesta pätevät norovirukseen ja influenssaviruksiin. Palosara suosittaa, että sairastelun jälkeen odotetaan kaksi oireetonta päivää ennen kouluun tai päiväkotiin palaamista. Kun päiväkodissa lapsi sairastuu kesken päivän, pyydetään vanhempia hakemaan lapsi kotiin. Sen jälkeen paikat siivotaan ja lelut pestään. Aiemmista epidemioista on otettu oppia. Myös Pohjois-Kymen sairaalassa on viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa ollut pieni epidemia. Osastoja ei ole tarvinnut sulkea, mutta sairastuneet potilaat on sijoitettu erilleen. Samalla siivousta on tehostettu. Hygieniakoordinaattori Katja Laineen mukaan tilanne on nyt rauhoittumaan päin. Toistaiseksi on riittänyt siivouksen tehostaminen. Sairaalaan tulee edelleen myös yksittäisiä influenssapotilaita, joiden tila vaatii sairaalahoitoa. Pohjois-Kymen sairaalassa on koottu epidemiatyötyhmä, joka tarvittaessa päättää isommista toimenpiteistä kuten osastojen sulkemisista. Lue koko uutinen:

