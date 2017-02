Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pakkanen on terveysriski — Katso viisi vinkkiä karaistumiseen Altistuminen kylmälle on suurelle osalle suomalaisista terveysriski. Kylmyys on osatekijänä 2 500—3 000 kuolemassa vuosittain, mutta hypotermia on harvoin syy pakkasen aiheuttamiin kuolemiin. Hypotermiassa elimistön lämpötila laskee vaarallisen alas. Sään viilentyessä sepelvaltimosairauksista ja hengityselinsairauksista kärsivien kuolleisuus nousee ja sydäninfarkteja sekä aivohalvauksia tapahtuu enemmän kuin kesällä. Kylmä voi myös lisätä astmakohtauksia ja pahentaa ahtauttavan keuhkosairauden kulkua. Sairauskohtauksien riskiä lisää se, että kylmässä oleskeleminen nostaa verenpainetta ja tehostaa veren hyytymistä. Kylmyys vaikuttaa myös älylliseen suorituskykyyn, kuten tarkkaavaisuuteen, muistiin ja loogiseen päättelykykyyn, kertoo ympäristöterveyden dosentti Tiina Ikäheimo Oulun yliopiston ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksesta. Lyhytaikainen viileässä oleilu voi jopa lisätä valppautta ja hetkellisesti parantaa älyllistä suorituskykyä, kun taas pitkään kylmässä vietetty aika ja kylmän aiheuttama epämiellyttävä tuntemus voivat haitata keskittymistä. Kylmän kanssa ei kannata leikkiä, mutta pakkaseen tottuu. Tässä viisi vinkkiä itsensä karaisemiseen: 1. Ulkoile päivittäin Keho tottuu kylmyyteen muutamassa viikossa. 2. Pukeudu lämpimästi Liian vähissä vaatteissa ulkoileminen aiheuttaa todennäköisemmin paleltumia kuin karaisee. Suojaa pää, kädet ja jalat hyvin. Pue päälle monta kerrosta väljiä vaatteita, sillä ilma eristää lämpöä. 3. Juo riittävästi Nestettä poistuu hikoilun ja hengitysilman mukana, ja kylmyys lisää virtsaneritystä. Viileys kuitenkin vähentää janon tunnetta, joten elimistö voi kuivua huomaamatta. Juo mieluiten lämpimiä nesteitä, mutta vältä alkoholia, kahvia ja teetä, sillä ne aiheuttavat nestehukkaa. 4. Liiku Liikkeessä olevat lihakset tuottavat tehokkaasti lämpöä, ja urheilijan suuret lihakset lämmittävät pieniä lihaksia paremmin. 4. Huomioi tuuli Esimerkiksi nollakelillä 12 metriä sekunnissa puhaltava tuuli tuntuu todellisuudessa —32 pakkasasteelta. Lue lisää torstain lehdestä tai mobiilista. Lue koko uutinen:

