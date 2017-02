Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tukipäätöstä odottaneen kuusankoskelaismiehen jääkaapissa vain valoa — ”Ei niitä ylpeimpiä hetkiä elämässäni” Kuusankoskelainen Niko Huuskonen sai aiemmin neljässä päivässä päätöksen toimeentulotuesta. Kelalle siirtynyt käsittely venytti käsittelyajan lähes kuukauteen lisäselvityspyynnön takia. Kelan asiointitiliä käyttävä Huuskonen jätti 18. tammikuuta toimeentulotuen jatkohakemuksen. Toimeentulohakemusten laissa määrätty käsittelyaika on seitsemän arkipäivää. Sen päälle lasketaan pari pankkipäivää. Päätöstä odottelevalta Huuskoselta pyydettiin 30. tammikuuta hakemukseen lisäselvitystä. Hän otti heti yhteyttä asiaa hoitavaan viranomaiseen, joka toimitti välittömästi liitteen Kelalle. Se olikin rekisteröity 1. helmikuuta Kelan järjestelmään. Päätöksestä, saati rahoista ei kuulunut mitään. Huuskosen nälkä alkoi kurnia ja pinna kiristyä. Huuskonen soitti Kelaan 9. helmikuuta jo kysyi jo isoin kirjaimin tuen perään. — Siellä ihmeteltiin, että miten tämä on voinut jäädä tekemättä. Lauantaina 10. helmikuuta Huuskonen jätti Kelan asiointitilille työttömyyspäivärahahakemusta. Samalla hän havaitsi sivuilla päätöksen toimeentulotuesta. — Päätös toimeentulotukihakemuksesta on tehty 10. helmikuuta ja rahat olivat tilillä 14. päivänä. Kuusankoskella sosiaalitoimiston asiakkaana vuoden loppuun asti ollut Niko Huuskonen suitsuttaa aikaa, jolloin hakemus käsiteltiin Kuusankoskella. — Käsittely ei koskaan kestänyt yli neljää vuorokautta. Kirjoitinkin käsittelijöille monta kiitoskirjettä toimeentulotuen hakemusten yhteydessä. Kelan tukipäätöstä odotellessaan Huuskonen joutui turvautumaan sukulaisten ja kavereiden apuun. — Nälkä ja hyvin suuri mielipaha tästä tuli. Ei niitä ylpeimpiä hetkiä elämässäni, hän kuvailee tuntemuksiaan. Kelan eteläisen vakuutuspiirin johtaja Antti Jussila sanoo, että seitsemän vuorokauden käsittelyaikatakuu ei ylittynyt Huuskosen tapauksessa. — Tarvittava lisäselvitys on rekisteröitynyt meille 1.2 ja päätös on annettu 10.2. Koska viikonloppua ei lasketa seitsemään päivään, niin päätös on annettu lain vaatimassa seitsemässä päivässä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/16/Tukip%C3%A4%C3%A4t%C3%B6st%C3%A4%20odottaneen%20kuusankoskelaismiehen%20j%C3%A4%C3%A4kaapissa%20vain%20valoa%20%20%E2%80%94%20%E2%80%9DEi%20niit%C3%A4%20ylpeimpi%C3%A4%20hetki%C3%A4%20el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4ni%E2%80%9D/2017221910215/4