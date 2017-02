Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusi varhaiseläke houkuttelee kuusikymppisiä Työeläkejärjestelmän uutuudesta, osittain varhennetusta vanhuuseläkkeestä on tulossa erittäin suosittu. Eläkkeen ensimmäisen voimassaolokuukauden aikana eläkeyhtiöihin on tulvinut hakemuksia. Esimerkiksi Ilmariseen hakemuksia on tullut alkuvuoden aikana 500. — Vuonna 2016 osa-aikaeläkehakemuksia tuli koko vuonna 873 kappaletta. Eli siihen nähden osittaista vanhuuseläkettä on haettu tosi paljon, osastopäällikkö Nina Bruun sanoo. Muissa eläkeyhtiöissä kokemukset ovat samanlaisia. Elo on saanut 400 hakemusta, Varma 350. Yhtiöiden verkkopalveluiden eläkelaskureissa käy vilske, kun asiakkaat katsovat millainen varhaiseläke olisi luvassa. Pätkätöitä tekevä Jukka Ahlgren kuuluu ensimmäisen aallon varhaiseläkeläisiin. Hänelle osittain varhennettu vanhuuseläke alkoi juosta helmikuun alusta lähtien. Ahlgren on erittäin tyytyväinen eläkkeeseen, joka olennaisesti helpottaa toimeentuloa. — Mikä 580 euron eläkkeestä verojen jälkeen käteen jää, parantaa suoraan tulotasoani. Työntekoa jatkan entiseen malliin eli vaihtelevasti. Eläke ei myöskään syö ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Toimeentuloni on pitkään rakentunut pätkätöistä saadusta palkasta ja sovitellusta työttömyyspäivärahasta. Jukka Ahlgren työskentelee vammaispalvelussa ohjaajana, joka menee töihin tarvittaessa. Takana on juuri 1,5 kuukautta kestänyt sijaisuus. Lue koko uutinen:

