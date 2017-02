Uutinen

Kouvolan Sanomat: KHS:n Nikkiselle mestaruus — Liekarille sprintissä pronssia Kouvolan Hiihtoseuran Heidi Nikkinen täydensi perjantaina Lempäälässä mitalikaappinsa sisältöä ottamalla jo toisen sprintin kultamitalinsa Hopeasommissa.Nikkinen on voittanut joka vuosi mitalin Hopeasommissa. Vuoden 2014 hopean ja vuoden 2015 viestipronssin seuraksi tuli Kuopiossa viime vuonna sprinttikultaa.Tänä vuonna odotettavissa on lauantaina toinenkin mitali, mutta viestin hän joutuu jättämään väliin.— Lähden sunnuntaina illalla Slovakiaan ampumahiihdon nuorten MM-kisoihin. Kilpailen alle 19-vuotiaiden sarjassa. Jo viime vuonna olisin varmaan siellä pärjännyt, mutta olin alaikäinen enkä saanut osallistua, Nikkinen sanoi.Poikien sarjoissa seurakaveri Emil Liekari otti pronssia myös 16-vuotisissa.— Karsinta sujui hyvin, alkuerä oli vaikeampi. Sitten vaihdoin vapaan tyylin suksiin. Välierissä kolme poikaa kaatui samassa rytäkässä, pääsin finaaliin helposti. Finaalissa kärkikaksikko karkasi pian, ei niiden kyytiin ollut mitään asiaa ja tavoite oli varmistaa kolmas sija, Liekari sanoi.Liekari on saanut mitalin jokaisessa Hopeasomman loppukilpailussaan vuodesta 2014 lähtien, kaksi kertaa hopean ja kaksi kertaa pronssin. Lue koko uutinen:

