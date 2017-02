Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Haataja: Se on aina vähän sattuman summa KooKoon sankareita Kärppien kaadossa olivat kaksi osumaa mieheen latoneet Juha-Pekka Haataja ja Anrei Hakulinen. Kasvattajaseuraansa Kärppiä vastaan hyökännyt Haataja on iskenyt kuluvan kauden aikana jo 17 reppua. — Ensimmäinen maali oli lahja, mutta niitähän peleissä tulee. Onneksi olin oikeassa paikassa ja sain siitä vielä onnistumisen, Haataja tuumasi 2—1-osumastaan, jossa syöttöpisteet olisi voitu jakaa oululaisten John Albertille ja Antti Kalapudakselle. Haataja teki toisen osumansa makoisaan paikkaan ottelun puolivälin jälkeen. Toni Hyvärinen heitti hyvän lätyn jäähyltä läpiajoon polkeneelle Haatajalle, joka veivasi kiekon hallitusti Jussi Rynnäksen selän taakse. — Se on aina vähän sattuman summa, että pääseekö siitä läpi. Nyt pääsin ja onneksi onnistuin. KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola oli luonnollisesti tyytyväinen kolmen pisteen voittoon, ja sitkeään peliesitykseen. — Kärpät antoi helkatin kovan paineen koko ottelun ajan, mutta pääsimme pelaamaan sen alta kuitenkin hyvin pois. Tuokkolan mukaan kaukalon herra ja hidalgo oli Juha-Pekka Haataja. — Hän oli kentän kuningas. Haataja ei hävinnyt yhtään kamppailua ja vei joukkuetta etunenässä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/17/KooKoon%20Haataja%3A%20Se%20on%20aina%20v%C3%A4h%C3%A4n%20sattuman%20summa/2017221915714/4