Kouvolan Sanomat: Kouvolan Sanomat kysyi kouvolalaisilta kaksoiskansalaisilta, mitä mieltä he ovat keskustelusta kaksoiskansalaisuudesta Kaksoiskansalaisuus on puhuttanut viime aikoina Ylen uutisoitua, että puolustusvoimat ovat laittaneet kaksoiskansalaiset erityistarkkailuun. Uutisten mukaan puolustusvoimissa on ollut vähintään epävirallista ohjeistusta, ettei kaksoiskansalaisia voi laittaa kaikkiin tehtäviin. Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan hallitus aikoo katsoa kaksoiskansalaisuuden kokonaisuutta ja tehdä tarvittavat lakimuutokset. Sipilä korosti, ettei hallitus halua syyllistää Suomessa asuvia kaksoiskansalaisia, joita on noin 200 000. Kaksoiskansalaiset ovat Suomen lisäksi jonkun muun maan kansalaisia. Suomi salli kaksoiskansalaisuuden vuonna 2003. Kouvolan seudun ammattiopiston merkonomiopiskelijat Elena Nechaeva ja Julia Sergeeva ovat kaksoiskansalaisia siitä on sekä hyötyä että haittaa. — Olen seurannut jonkin verran tämän hetkistä keskustelua kaksoiskansalaisuudesta. Ymmärrän puolustusvoimien kannan siitä, että kaksoiskansalaisia ei voi päästää kaikkiin tehtäviin. Se on turvallisuuskysymys. Kaksoiskansalaisuus ei saa kuitenkaan olla esteenä esimerkiksi lääkärin virkaan. Lääkärin työssä ja monilla muilla aloilla on tärkeämpää ammattitaito kuin minkä maan tai maiden passia työnhakija kantaa. Nechaeva on asunut Suomessa 18 vuotta Hänellä on Suomen passin lisäksi Venäjän passi. — Suomi ja Venäjä ovat minulle yhtä tärkeitä. Suomessa minulla on koti ja perhe. Venäjällä asuvat ystävät ja sukulaiset. He tosin vitsailevat aina, että sieltä se suomalainen saapuu kylään. Nechaeva halusi Suomen kansalaisuuden, koska hänen mukaansa moni asia käy nopeammin ja helpommin, kun on Suomen kansalaisuus. — Minulla on kaksi poikaa, jotka ovat syntyneet Suomessa. He ovat myös kaksoiskansalaisia. Poikani haluaisivat käydä armeijan Suomessa, sillä he pitävät itseään suomalaisina, joilla on venäläiset juuret. Suomi on heidän ja samoin minun kotimaa, Elena Nechaeva kertoo. Sergeeva on asunut Suomessa kohta kahdeksan vuotta. Hän halusi Venäjän kansalaisuuden lisäksi Suomen kansalaisuuden, sillä se helpottaa elämää Suomessa. Yhtenä esimerkkinä sergeeva mainitsee työpaikansaannin. — Olin aiemmin eräässä yrityksessä töissä joka halusi kaikkien työntekijöiden olevan Suomen kansalaisia. Venäläinen työkaverini puhui paljon parempaa suomea kuin minä, ja hänellä oli parempi koulutus. Hän sai potkut, sillä hänellä ei ollut Suomen kansalaisuutta. Minä sain pitää työni, koska olen kaksoiskansalainen. Lue koko uutinen:

