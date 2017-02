Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Urheilijoiden Skytän ja muiden kyseenalaisiin vilppilähtöihin löytyi syy Kouvolan Urheilijoiden pikajuoksija Markus Skyttä oli viime lauantaina osallisena varaslähtöjen sirkuksessa Pohjoismaiden hallimaaottelussa Tampereella. Varsinainen ongelma paljastui telineistä. Juoksijan noustessa valmiit-asentoon telineissä liikkui toinen jalkatuista, ja se laukaisi vilppilähtösignaalin. Lähettäjien pääkouluttaja Vesa Artman sanoo yleisurheilu.fi-sivustolla, että ongelma paljastui, kun vilppilähdöt tulivat koko ajan tietyille radoille. — Kun asiaa tutkittiin, todettiin, että muutamassa telineessä oli väljyyttä. Tuki liikahti, kun urheilija nousi valmiit-asentoon. Yhdessä lähdössä esimerkiksi reaktioaika oli 0,078 sekuntia, joka on jo sitä tasoa, että sen näkee silmällä. Videolta lähtö näytti kuitenkin tasaiselta, Artman sanoo. Viikonloppuna käydään SM-hallikisat Jyväskylässä. Artman vakuuttaa, että Hipposhallissa ei tule Tampereen kaltaisia ongelmia. Jyväskylässä lähetysjärjestelmää on testattu talven kahdessa kilpailussa, ja kaikki on toiminut moitteetta. Lue koko uutinen:

