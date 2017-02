Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan metsiä on suojeltu 3 miljoonalla — tavallinen suojeluala noin 10 hehtaaria UPM ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottivat torstaina, että Halla-Sippolan tilan alueella liitetään 49 hehtaaria metsää Metso-suojeluohjelmaan. Vapaaehtoisuuteen perustuvan Metson kautta on suojeltu Kouvolassa nyt 599 hehtaaria metsää. Koko Kaakkois-Suomessa suojeltuja hehtaareja on vajaat 3 100. Viime vuonna määrä kasvoi 376 hehtaarilla. Suojelusta maksetaan korvaus. Kouvolan alueella korvauksia on vuodesta 2008 lähtien maksettu maanomistajille yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. 49 hehtaaria on kerralla suojeltavaksi alueeksi suuri. — Yksityiset metsänomistajat ovat suurin Metsoon metsää tarjoava ryhmä. Suojeltavien alueiden keskikoko on 10 hehtaarin paikkeilla, kertoo metsätalousinsinööri Pekka Jokinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Tämän vuoden rahoitusta ei ole vielä lyöty lukkoon. — Kaakkois-Suomi on ympäristöministeriön suunnitelmissa Metso-painopistealuetta, joten on odotettavissa, että rahoitus säilyy hyvänä. Tähän mennessä tarjottuihin metsäkohteisiin rahoitus on riittänyt, Jokinen sanoo. ELY-keskusten hallinnoima Metso-ohjelma tähtää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden vaalimiseen ja säilyttämiseen. Ohjelma on käynnistetty vuonna 2008. Lue koko uutinen:

