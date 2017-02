Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan seurakuntien hääpäivätapahtumaan osallistuu tänä vuonna neljä paria Kouvolan seurakunnissa vietetään tänään Hääpäivä-nimistä tapahtumaa. Ideana on tarjota avioon aikoville pareille helposti muistettava hääpäivä, tässä tapauksessa 17.2.-17. Perjantaille osunut teemapäivä lienee rokottanut osallistujien määrää. Tänä vuonna mukana on neljä paria. — Vihkimiset jakautuvat kolmeen eri kirkkoon eli Käpylään, Kuusankosken pääkirkkoon ja Myllykosken kirkkoon, kertoo johtava toimistosihteeri Sirpa Sirén Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteristä. Viime vuonna vastaava tempaus järjestettiin 1.6.2016. Silloin pareja oli mukana peräti 24. Ensi vuonna yhteistä hääpäivää vietetään elokuussa 1.8.-18. Teemapäivän tarkoitus on paitsi saada hyvä hääpäivämäärä, myös muistuttaa, ettei kirkkohäiden tarvitse aina olla suuret eikä niihin välttämättä tarvita suurta humua ja ennakkojärjestelyjä. — Myös pienet häät voivat olla kauniit ja ikimuistoiset. Halutessaan vihkipari voi kutsua sukulaisia ja ystäviä seuraamaan vihkitilaisuutta kirkkoon, mutta ”tahdon” voi sanoa myös kahden kesken, Sirén sanoo. Lue koko uutinen:

