Kouvolan Sanomat: Luonnonsuojeluliitto kiittää: ”Sen verran laaja-alue, että lajit pärjäävät” Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas otti torstaina uutisen Halla-Sippolan suojelualueesta ilolla vastaan. Hän kiittelee sitä, että UPM on muutaman vuoden empimisen jälkeen lähtenyt aktiivisesti mukaan Metso-ohjelmaan. Nyt suojelluista alueista kaksi suurinta on sellaisia, joissa piiri oli vahvasti mukana. 25 hehtaarin Riihisaaresta se teki UPM:lle suojelualoitteen, eteläisempi 13 hehtaarin metsä säästyi keskustelun jälkeen. — Lajiston kannalta on hyvä, että alueet ovat sen verran laajoja, että lajit pystyvät siellä kohtalaisesti pärjäämään, Rinnekangas sanoo. Suojelutarvetta on hänen mukaansa silti aina enemmän kuin voidaan suojella. Koko Kaakkois-Suomen metsistä alle kolme prosenttia on suojeltu, kun optimitilanne olisi 10—30 prosenttia. Lue koko uutinen:

