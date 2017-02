Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mari Järvenmäki teki Xamkin vuoden verkko-opetusteon — elintarvikevalvonnan opetusta rohkeasti ja raikkaasti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu palkitsi lehtori Mari Järvenmäen vuoden verkko-opetusteosta. Voiton toi blogipohjainen toteutus elintarvikevalvonnan opintojaksosta. Perustelujen mukaan sen erottui lähes 40 muun verkko-opetustoteutuksen joukosta raikkaudellaan. Palkinto jaettiin viidennen kerran. — Elintarvikevalvonnan opintojakso on avoimuudessaan rohkea ja se kannusti opiskelijoita jakamaan rohkeasti havaintojaan. Toteutus antaa muillekin opettajille vinkkejä siitä, mihin suuntaan digiopetusta voisi kehittää, verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola kertoo. Xamk julkaisi vuoden verkko-opetusteon perjantaina Kouvolassa Verkko.ope-seminaarissa, joka on vuosittain järjestettävä, digiopetuksen uusia tuulia ja hyviä käytäntöjä esittelevä tapahtuma. Vuoden verkko-opetusteko on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Kunniamaininnan tämänvuotisessa kilpailussa saivat Mikkelin liiketalouden yksikön opettajat sekä Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö -opintojakso. Lue koko uutinen:

