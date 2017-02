Uutinen

Kouvolan Sanomat: Operamento on vaihtanut oopperanumerot viihdemusiikkiin — Kuusankoskitalossa kuullaan muun muassa Chydeniusta ja Somerjokea Operamento-kuoro koostuu Suomen kansallisoopperan eläkkeelle jääneistä ja nykyisistä laulajista. Taiteellinen johtaja Hannu Sinnemäki vitsailee, että se on esiintynyt kotimaassa kaikkialla muualla paitsi itsenäisyyspäivänä Presidentinlinnassa. Vuonna 1994 perustetun kuoron taipaleelle mahtuu monenlaisia muistoja. Tanja Karpela oli tulossa vierailulle Suomen kansallisoopperaan maaliskuussa 2004. Kuoro oli miettinyt kepeän ohjelmiston, jolla se toivottaa silloisen kulttuuriministerin tervetulleeksi. Vierailua edeltävänä yönä sattui kuitenkin tuhoisa bussiturma Konginkankaalla. Kuoro muutti kappaleita lennossa. — Vaihdoimme surullisempaan ohjelmistoon, Täällä Pohjantähden alla -tyyppisiin lauluihin. Hauskempiakin muistoja löytyy. Kuoro esiintyi aikoinaan kahdessa Suomen jalkapallomaaottelussa kansallislaulun esilaulajina. Toisella kerralla mikrofoni alkoi toimia vasta Maamme-laulun viimeisillä sekunneilla. — Se oli aika orpo tilanne, koska paikkana oli iso stadion. Alkuaikoina kuoro toimi Kansallisoopperan käyntikorttina esiintyen muun muassa messuilla ja ministeriöissä. Sittemmin se alkoi pitää myös omia konsertteja. Sunnuntaina Operamentoa kuullaan Kuusankoskitalossa. Konsertin järjestää tänä vuonna 35 vuotta täyttävä ravintola Olé. Konsertti painottuu viihdemusiikkiin. Ohjelmistossa on muun muassa serenadeja, Kaj Chydeniuksen Sinua sinua rakastan, Rauli Badding Somerjoen Paratiisi ja Leif Wagerin tutuksi tekemä Romanssi. — Oopperaan kallellaan on ainoastaan tenoriaaria La donna è mobile, Sinnemäki kertoo. Kuorossa on 11 laulajaa ja pianisti Jussi Miilunpalo. Suurin osa jäsenistä on alkuperäisiä. Operamento-kuoron konsertti Kuusankoskitalossa 19.2. kello 17. Konsertin juontaa Aarno Cronvall. Lue lisää lauantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/17/Operamento%20on%20vaihtanut%20oopperanumerot%20viihdemusiikkiin%20%E2%80%94%20Kuusankoskitalossa%20kuullaan%20muun%20muassa%20Chydeniusta%20ja%20Somerjokea/2017221909317/4