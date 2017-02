Uutinen

Kouvolan Sanomat: Susien kotiotteluun sunnuntaina vapaa sisäänpääsy — yleisön kiinnostus salibandya kohtaan kasvanut Kouvolassa Sudet pelaa salibandyn 2. divisioonan runkosarjan jäljellä olevat kolme otteluaan runsaan puolentoista viikon aikana kotikentällään Mansikka-ahon urheiluhallissa.Sunnuntaina savonlinnalaista Top Teamia vastaan pelattavaan otteluun on yleisöllä ilmainen sisäänpääsy.15 ottelustaan kuusi voittanut kouvolalaisjoukkue on varmistamassa sarjapaikkaansa, mikä on hyvä saavutus lähtökohtiin nähden. Sudet putosi viime kauden päätteeksi 3. divisioonaan, mutta sai paikan takaisin Kotkan Reippaan luovuttua sarjasta.Susien oma kasvatti Petri Pöntinen (15+23=38) on pelannut koko kauden lohkon pistepörssin kärkisijoilla.Yleisön kiinnostus salibandya kohtaan kasvaa Kouvolassa pikkuhiljaa, sillä katsojakeskiarvo on noussut tällä kaudella 225:een. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/17/Susien%20kotiotteluun%20sunnuntaina%20vapaa%20sis%C3%A4%C3%A4np%C3%A4%C3%A4sy%20%E2%80%94%20yleis%C3%B6n%20kiinnostus%20salibandya%20kohtaan%20kasvanut%20Kouvolassa/2017221918089/4