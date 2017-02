Uutinen

Kouvolan Sanomat: Talvilomatärppi: Uimataitoa talvilomalla Kouvolan eri uimahalleissa Koululaisten ei tarvitse viettää koko talvilomaansa sohvalla maaten tai pelikonsoli kourassa: päivän liikunta-annoksen voi hakea vaikka uimahallista. Kouvolan kaupunki järjestää talvilomaviikolla uimaopetusta 6—12-vuotiaille. Uintikerhot pyörivät neljässä eri uimahallissa. Jokaisessa hallissa on kolme eritasoista ryhmää. Uintikerho 1 on uimataidottomille, uintikerho 2 niille, jotka osaavat uida 10 metriä ja extreme lapsille, jotka pystyvät uimaan 25 metriä. Tuhansien järvien maassa uimataito on tärkeä kansalaistaito. Pohjoismaisen määritelmän mukaan uimataitoiseksi katsotaan ihminen, joka pudottuaan syvään veteen pystyy uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Uintikerhomaksu koko viikolta lasta kohti on 22 euroa. Sen päälle peritään uimahallimaksu jokaiselta päivältä. Mukaan mahtuu rajoitettu määrä lapsia. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumislinkkiin pääsee Kouvolan kaupungin nettisivujen etusivulta. Uintikerhot 27.2.—3.3. Ilmoittautuminen viimeistään 22.2.: www.kouvola.fi Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/17/Talvilomat%C3%A4rppi%3A%20Uimataitoa%20talvilomalla%20Kouvolan%20eri%20uimahalleissa/2017221917107/4