Uutinen

Kouvolan Sanomat: Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki saapuu Kouvolan rakennusmessuille — pitää messuhuutokaupan Suomen Huutokauppakeisariksi kutsuttu Aki Palsanmäki saapuu Kouvolan rakennus- ja sisustusmessuille vaimonsa Helin kanssa. Hän toimii meklanina messuhuutokaupassa, joka pidetään tapahtuman päätöspäivänä sunnuntaina 9. huhtikuuta kello 13 Ekovillan hallissa. Edeltävä tunti on huutokaupattavien tuotteiden ja palveluiden näyttötunti, messujen tiedotteessa kerrotaan. Huutokaupattavana on messujen näytteilleasettajayrityksien tuotteita ja palveluita. Ne julkistetaan ennen messuja Kouvolan rakennus- ja sisustusmessujen kotisivuilla sekä Facebook-sivuilla. Huutokaupassa maksu tapahtuu käteisellä. Tapahtumassa on myös työnäytösalue ja ulkoalueella on näytteillä paljon maansiirto- ja työkoneita. Kävijöillä on mahdollisuus muun muassa testata, kuinka työkoneen vivut pysyvät hyppysissä. Näytteilleasettajalista täydentyy messuihin asti. Tarkka päiväkohtainen ohjelma julkaistaan lähellä tapahtumaa. Kouvolan rakennus- ja sisustusmessut Ekovillan hallissa 8.–9.4.2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/18/Huutokauppakeisari%20Aki%20Palsanm%C3%A4ki%20saapuu%20Kouvolan%20rakennusmessuille%20%E2%80%94%20pit%C3%A4%C3%A4%20messuhuutokaupan/2017383/4