Kouvolan Sanomat: KPL:n tuoreella junioripäälliköllä uutta ajattelua seurojen välisestä yhteistyöstä Syksyllä Pesäpalloliiton kauden päätösjuhlallisuuksissa vuoden junioriseurana ja vuoden lisenssiseurana palkitulta Kouvolan Pallonlyöjiltä ei enää puutu päätoimista junioripäällikköä. Sosionomi Harri Liekola, 34, on ottanut virkavapaata Kouvolan kaupungilta, jossa hän on työskennellyt lastensuojelussa ja nuorisotyössä. Liekolan palkkaamista KPL:ään edesauttoi Pesäpalloliiton myöntämä 10 000 euron tuki. KPL oli yksi 13:sta kymppitonnin saajasta. Liekolan vastuualuetta on D—G-juniorien toiminnan kehittäminen. Vanhimpien junnujen, A—C, asiat säilyvät valmennuspäällikkö Eero Pitkäsen käsissä. KPL:n juniorimäärä kävi huippulukemissaan noin 300:ssa vuonna 2010. Nyt seurassa pesäpalloilee noin 200 junioria, ja joukkueita on kaikissa ikäluokissa A:sta G:hen. — Olemme tuoneet pesäpalloa esiin myös talvisin ja järjestäneet lapsille avoimia harjoituksia. Samaa työtä on tehtävä joka vuosi. Alkusysäyksen saamiseksi on tärkeää, että harjoituksissa otetaan lapset hyvin vastaan ja siellä on kivaa tekemistä, Liekola sanoo. Kyläpesis ja koulupäiviin liitetyt pelit ovat myös olleet tehokasta markkinointia. Urheilukaupunki Kouvolassa puhutaan paljon seurojen välisestä yhteistyöstä, mutta yhteisen edun näkeminen ei aina luonnistu. Liekola ei halua olla mukana jatkamassa pelkkää sanahelinää. Siksi hän on jo miettinyt ainakin yhden konstin, jolla seurat eivät söisi toistensa eväitä. — Konkreettista yhteistyötä voisi olla se, että pienten lasten eri lajien harjoituksia ei olisi päällekkäin samana päivänä. Tällä mahdollistettaisiin monipuolinen harrastaminen ja liikunnan lisääminen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/18/KPL%3An%20tuoreella%20juniorip%C3%A4%C3%A4llik%C3%B6ll%C3%A4%20uutta%20ajattelua%20seurojen%20v%C3%A4lisest%C3%A4%20yhteisty%C3%B6st%C3%A4/2017221920838/4