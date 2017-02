Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvoille loppukaudeksi viides amerikkalaisvahvistus — ”Aion tuoda viihdettä kentälle” Korisliigassa pudotuspelipaikasta taisteleva Kouvot on kiinnittänyt loppukaudeksi joukkueeseensa viidennen amerikkalaisvahvistuksen.Viime kaudella Helsinki Seagullsissa pelannut takamies James Sinclair liittyy kouvolalaismiehistöön ensi viikon aikana. Sveitsissä tällä kaudella esiintyneen Sinclairin, 24, sopimus Kouvojen kanssa kattaa myös ensi kauden.Western Carolinan yliopiston kasvatti tilastoi Seagullsissa runkosarja ja pudotuspelit yhteenlaskettuna 49 ottelussa 13,4 pisteen, 4,9 levypallon ja 2,0 syötön keskiarvot.— Aion tapojeni mukaisesti työskennellä joka päivä erittäin kovaa ja tuoda viihdettä kentälle. Haluan myös auttaa seuraa tuomaan sille sen viidennen mestaruuden, Sinclair totesi Kouvojen tiedotteessa.Urheilulliseksi ja kimmoisaksi kuvailtu toisen kauden ammattilainen laajentaa Kouvojen harjoitusrinkiä, joka on koko kauden ollut loukkaantumisten takia vajaalukuinen. Päävalmentaja Pieti Poikolan mukaan Sinclair pystyy otteluissa sujuvasti tuuraamaan Rakeem Bucklesia lukuun ottamatta kaikkia muita Kouvojen amerikkalaisvahvistuksia.— Hän pystyy pelaamaan molemmissa päissä kaikkia takakentän pelipaikkoja. Sinclair osoitti viimeistään viime kauden Korisliigan pudotuspeleissä olevansa jo ensimmäisellä ammattilaiskaudellaan todellinen pelimies. On arvokasta, että hän tuntee liigamme, Poikola sanoo.Poikola muistuttaa, että Sinclair saanee saman tien lisämotivaatiota ensi kauden sopimuksesta.— Se on loistava tilaisuus myös Kouvoille saada tuttu pelaaja ensi kauden kokoonpanoon. Helsingissä Sinclair sai paljon kehuja työmoraalistaan.Sarjataulukossa seitsemäntenä Kouvoilla on runkosarjaa pelaamatta yhdeksän ottelua. Hallitsevan mestarin kautta ovat leimanneet lukuisat loukkaantumiset. Poikola painottaa laadukkaan harjoittelun olevan elinehto siihen, että Kouvot kuroisi kärkijoukkueiden hankkiman etumatkan kiinni.Ensi viikolla Kouvot pelaa vain yhden ottelun. Perjantaina kouvolalaisjoukkue isännöi Mansikka-ahon hallissa sarjaviitosta Lapuan Kobria. Lue koko uutinen:

