Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maaseutuvirasto maksaa viljelijätukia viime syksyn aikataulua noudatellen Maaseutuvirasto Mavi on julkaissut syksyn viljelijätukien maksuaikataulun. Sen tavoitteena on maksaa vuonna 2017 haettuja viljelijätukia loka–joulukuussa noin 1,2 miljardia euroa. Maksuaikataulu noudattelee viime syksyn aikataulua, Mavi kertoo tiedotteessa. Maaseutuohjelman mukaisten korvausten ennakoita ei todennäköisesti voida enää maksaa korotetulla maksuprosentilla, joten ennakoiden osuus maksettavasta korvauksesta on 75 prosenttia. Viime syksynä voitiin ohjelmatukien ennakoita maksaa poikkeussäädöksen ansiosta 85 prosenttia. EU:n komission päätöstä vastaavasta poikkeuksesta tämän vuoden tukien maksamiseen ei ole tiedossa. Kahdessa erässä maksamisella pyritään takaamaan viljelijälle tuen oikea kokonaissumma. Ennakkomaksu on arviosumma ja loppumaksu laskennassa tarkentuva tuen loppuosa. Muutos vuoden 2016 maksuihin on, että luonnonhaittakorvauksia ja esimerkiksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksia sekä ympäristökorvauksia siirtyy ennakoiden sijaan maksettavaksi loppumaksuina. EU:n suorat tuet maksetaan pääosin vuoden 2017 puolella. Tavoitteena on maksaa keväällä haettavien tukien ennakot joulukuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/18/Maaseutuvirasto%20maksaa%20viljelij%C3%A4tukia%20viime%20syksyn%20aikataulua%20noudatellen/2017521920851/4