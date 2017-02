Uutinen

Kouvolan Sanomat: Muutosjohtajat maakuntakierroksella — Kymenlaaksossa sote puhututtaa Valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön maakuntakierros saapui perjantaina Kymenlaaksoon. Kotkan Höyrypanimolla pidettiin sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä seminaari, joka oli suunnattu erityisesti uudistusten valmistelussa mukana oleville. Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju sekä sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo kävivät läpi viimeisimmät lakimuutokset uudistuksiin liittyen. Muutosjohtajien mukaan hallitus tulee lähiviikkoina luovuttamaan eduskunnalle kattavan lakipaketin esimerkiksi maakuntalaista, sote-laista ja valinnanvapauslainsäädännöstä. Maakuntalain on tarkoitus astua voimaan 1. heinäkuuta. Valinnanvapauslakiesitys on tällä hetkellä kunnissa lausuntokierroksella. Höyrypanimolle oli kerääntynyt huomattava määrä eri hallinnonalojen ammattilaisia sekä eri ministeriöiden edustajia. Harjun mukaan Kymenlaaksossa käydyissä keskusteluissa erityisesti soten merkitys näkyy. Yleisön kysymyksissä esille nousi esimerkiksi huoli sote-palveluiden yksityisten palveluntuottajien suosimisesta. — Tehtävämme on tukea alueita muutostyössä ja myös toimia viestin välittäjinä hallitukselle päin, Harju totesi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/18/Muutosjohtajat%20maakuntakierroksella%20%E2%80%94%20Kymenlaaksossa%20sote%20puhututtaa/2017521919773/4