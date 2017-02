Uutinen

Kouvolan Sanomat: Robotit marssivat kirjastoon — Kouvola Hacklab hakee uusia jäseniä Lattialla liikkuvat robotit, pääkirjaston ilmaa analysoivat koneet tai pikkuämpäriä tulostava 3D-tulostin herättivät huomiota pääkirjastossa lauantaina. Kyse oli tapahtumasta, jossa Kouvola Hacklab esitteli elektroniikasta, roboteista tai 3D-tulostamisesta kiinnostuneille toimintaansa.— Kaikki eivät tykkää urheilemisesta. Tarvitaan vaihtoehtoja. Tämä on avoin yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita, Kouvola Hacklabin vetäjä Raimo Kantoniemi sanoo. Mediamajassa keskiviikkoiltaisin kello 18-20 kokoontuva yhdistys on rakentanut yhdessä robotteja viime marraskuusta alkaen. Vajaan kymmenen hengen porukan tekemisistä sai hyvän kuvan pääkirjastossa. Elektroniikka hyödyntäen — Rakennamme muun muassa pelejä ja robotteja, Kantoniemi sanoo ja esittelee Arduiono PONG-tietokonepeliä, viiva seuraavaa robottiautoa ja lattialla laahustavaa hyönteisrobottia. Kynnys harrastuksen aloittamiselle on melko matala. — Peruskiinnostus tekniikka ja elektroniikkaa kohtaan sekä käsillä tekemisen halu. Ryhmässä on myös naisia. Kantoniemi antaa myös vinkin siitä, miten mahdolliset puolison kyselyt harrastuksen mielekkyydestä vaiennetaan. — Tulostin vaimolle korvakorut 3D-tulostimelle. Se riitti hänelle vastaukseksi. Lue koko uutinen:

