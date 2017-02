Uutinen

Kouvolan Sanomat: Satu Hasanen hankki kodin omien mittojensa mukaan — On luksusta nähdä itsensä vessan peilistä Satu Hasaselle on luksusta nähdä itsensä vessan peilistä. Mikkelissä asuva Hasanen sairastui kaksivuotiaana reumaan. Ainoana lääkehoitona soveltuva kortisoni pysäytti kasvun niin, että Hasasella on pituutta vain reilut 130 senttiä. Loppiaisena Hasanen muutti vuokra-asunnosta ikiomaan uuteen kotiin, joka yhteystyössä rakentajan kanssa on tehty asunnon omistajan mittojen mukaan. Hasasen uusi koti valoisa kolmio rivitalossa. Asunnossa on paljon peiliäkin tärkeämpiä ratkaisuja, jotka helpottavat hänen asumistaan omassa kodissaan mahdollisimman mukavasti ja turvallisesti. Normaalimitoitetussa asunnoissa tasot ovat 90 sentin korkeudella. Hasasen kodin tasot ovat 10 senttiä alempana. Myös yläkaapit on laskettu samassa suhteessa alemmas. Pistorasiat on nostettu lattianrajasta tasojen tasalle lukuun ottamatta ulkoseinässä sijaitsevia pistorasioita. Kodinkoneet on integroitu kalusteisiin. Sekä keittiön, kodinhoitohuoneen jettä a pesutilojen hanat ovat niin sanotusti pitkävartisia, ja Hasanen pystyy käyttämään niitä kurottelematta. Ulkona ja pidemmillä matkoilla liikkuessaan Hasanen käyttää aika ajoin pyörätuolia ja kesäisin hän hurauttaa lähikauppaan sähkömopolla. Hasanen saa ulko-oven auki kaukosäätimen nappia painamalla. Ulko-ovelta pihalle on lämmitettävä luiska. Oma koti rivitalossa oli Hasasen pitkäaikainen unelma. Sen toteutumista viivästytti Hasasen mukaan vaikeus löytää yhteistyöhaluinen rakentaja. — Koin, että rakennusfirmat suhtautuivat muutostöiden toteuttamiseen nihkeästi. Käsittääkseni meitä vammaisia, itsenäiseen asumiseen kykeneviä on melkoinen joukko. Rakennusfirmojen kannattaisi huomioida se uutta kohdetta suunnitellessaan ja markkinoidessaan. — Onhan Invalidiliiton teemana se, että vuoteen 2030 mennessä Suomessa olisi miljoona esteetöntä asuntoa, ja tällä hetkellä on jotain 300 000, vinkkaa Hasanen. Lue lisää päivän lehdestä tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/18/Satu%20Hasanen%20hankki%20kodin%20omien%20mittojensa%20mukaan%20%E2%80%94%20On%20luksusta%20n%C3%A4hd%C3%A4%20itsens%C3%A4%20vessan%20peilist%C3%A4%20/2017521912663/4