Uutinen

Kouvolan Sanomat: Seitsenkymppinen entinen opettaja luistellut jo tuhat kilometriä Kuusaanlammella Kuusaanlammen retkiluisteluradan vakioasiakas Katariina Hyökki ylitti perjantaina 1000 kilometrin rajan kuluvan talven aikana. Tonnikerhoon yltämisen tekee erityisen kovaksi saavutukseksi se, että luistelurata on ollut avoinna vasta kuusi viikkoa. Hyökki (s. 1946) on erittäin innokas aktiiviliikkuja ja entinen luokanopettaja. Hän kertoo aloittaneensa luisteluharrastuksen jo 4-vuotiaana. Hyökin yhden talven ennätys Kuusaanlammelta on 1300 kilometriä vuonna 2013. Kuusaanlammen rata on noin 2,5 kilometriä pitkä, joten Hyökki on kiertänyt sen tänä talvena jo yli 400 kertaa. Lue koko uutinen:

