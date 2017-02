Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hammaslääkärivaje on saatu paikattua Kouvolassa — suuhygienistien määrää on lisätty Kouvolan hammaslääkäritilanne on hyvä. Kaupunki kärsi vuosia hammaslääkärivajeesta, niin kuin koko Suomi. Apua hammaslääkärivajeeseen on saatu ulkomailta Suomeen töihin tulleista hammaslääkäreistä. — Hammaslääkärien ja -hoitajien eläköityminen on ollut vilkasta, mutta onneksi olemme saaneet lisää nuoria työntekijöitä muun muassa Helsingin ja Turun yliopistojen hammaslääketieteen laitoksilta, kertoo kaupungin ylihammaslääkäri Tuija Palin-Palokas. Kaupungilla on 30 hammaslääkärin virkaa, ja ne ovat täynnä. Palin-Palokas kertoo, että myös vuokrahammaslääkäreistä on pystytty luopumaan lähes kokonaan. Tällä hetkellä kaupungilla on vain yksi osa-aikainen vuokrahammaslääkäri. Kouvolassa on kymmenen viime vuoden aikana lisätty kymmenkunta suuhygienistin virkaa, kun taas hammaslääkärien virkojen määrä on pudonnut. Enimmillään hammaslääkärin virkoja on ollut 36. Suuhygienistin virkoja on tällä hetkellä 16. Hammashoitajan virkoja on 50. Kouvolassa ei ole jonoja hammaslääkärille, sanoo Palin-Palokas. Kun potilas soittaa hammashoitoaikaa, hammashoitajat kartoittavat hoidon tarpeen kiireellisyyden puhelimessa. Jos potilaalla on esimerkiksi akuutti hammassärky tai hänelle on käynyt tapaturma, potilas saa ajan samana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä. Lohjenneen paikan pääsee korjauttamaan hammaslääkärille 1—2 viikon kuluessa. Jos potilaalla ei ole kiireellistä hoidon tarvetta, vaan hän haluaa päästä tarkastukseen, aika järjestetyy kuuden kuukauden kuluessa. Tällä hetkellä kiireettömissä tapauksissa ajan saa keskimäärin 3—4 kuukauden päähän. Aikuisten olisi hyvä käydä hammaslääkärin tarkastuksessa kolmen vuoden välein. Suuhygienistin vastaanotolla voi käydä useamminkin. Palin-Palokkaan mukaan hammashoidon toiminta suunnitellaan aina kahdeksan kuukautta eteenpäin. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa henkilökunnan koulutukset, lomat ja kokoukset. — Tällä tavoin pystymme varmistamaan, että koko ajan on riittävä määrä henkilökuntaa töissä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/19/Hammasl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rivaje%20on%20saatu%20paikattua%20Kouvolassa%20%E2%80%94%20suuhygienistien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4%20on%20lis%C3%A4tty/2017221918566/4