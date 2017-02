Uutinen

Kouvolan Sanomat: Huono ajokeli jatkuu — Kouvolassa sattui iltapäivällä kaksi ulosajoa Ilmatieteen laitos varoitti tänään huonosta ajokelistä Kymenlaaksossa. Ajokeli on edelleen mahdollisesti vaarallinen, vaikka sade on tauonnut Kouvolan seudulla. Sunnuntaina päivällä liikenteessä on Kouvolassa sattunut kaksi Kymenlaakson pelastuslaitoksen tietoon tullutta ojaanajoa. Henkilövahinkoja ei sattunut tieltä suistumisissa, jotka sattuivat puolen päivän jälkeen. Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan, että toiseen ulosajoista, joka tapahtui Anjalan lähellä, vaikutti sohjoinen keli. Toinen ulosajo sattui Kuusankosken keskustassa. Sunnuntaina on teille on kertynyt runsaasti lunta, joka tekee tienpinnasta liukkaan. Lue koko uutinen:

