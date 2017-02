Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iittiläiset valitsevat parhaillaan kirkkoherraa — avoin kansanpappi on äänestäjien mieleen Iitin seurakunnan vs. kirkkoherra Karoliina Nikula antoi selkeät ohjeet Iitin kirkossa tänään sunnuntaina messun jälkeen äänestäneille. Vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistuksen näytettyään äänestäjä sai äänestyslipun ja pääsi äänestämään. Sen jälkeen äänestäjän tuli merkitä selvästi sarakkeeseen, ketä kolmesta ehdokkaasta hän äänestää. Lipun leimauksen jälkeen varsinainen äänestys oli hoidettu, mutta jäljellä oli kaksi vapaaehtoista kohtaa. — Voitte osallistua Yhteisvastuukeräykseen ja lopuksi saatte vaalikarkin, Nikula sanoi. Äänestäjät pitävät tulevan kirkkoherran merkitystä keskeisenä Iitille. Anniina Peltola ja Johannes Niemeläinen arvioivat, että pienessä kunnassa kirkkoherran rooli korostuu. — Kirkkoherralla on suuri merkitys koko kunnan ilmapiiriin ja asioihin, Peltola sanoo. Hän kertoo, että sukulaisten ja ystävien kanssa yhdessä koettuihin moniin hetkiin liittyy Iitin eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Jyrki Nordlund. Niemeläinen on samoilla linjoilla, vaikka tarkasteleekin asiaa tuoreempana iittiläisenä. — Kirkkoherra määrittää oman seurakuntansa suunnan ja hengen, Niemeläinen sanoo. Emilia Mikkolan mielestä kirkkoherralla on suuri vaikutus siihen, ovatko asiat seurakunnassa järjestyksessä tai sekaisin. — Luotettava, helposti lähestyttävä ja avoin, Mikkola listaa toiveensa tänään valittavalle kirkkoherralle. Seurakuntalaisista 465 eli hieman yli 10 prosenttia äänesti ennakkoon. Äänestys Iitin kirkossa päättyi kello 13, mutta se jatkuu seurakuntakeskuksessa kello 14 — 19. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/19/Iittil%C3%A4iset%20valitsevat%20parhaillaan%20kirkkoherraa%20%E2%80%94%20avoin%20kansanpappi%20on%20%C3%A4%C3%A4nest%C3%A4jien%20mieleen/2017221923219/4