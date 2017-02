Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kettumäen kansanpuistoon suunniteltu paljon ohjelmaa —rahoitus vielä varmistumatta Kuusankoskella sijaitsevan Kettumäen kansanpuiston tulevan kesän toiminnan laajuus ratkeaa, kun päätökset kuluvan vuoden työllisyysmäärärahoista tehdään. Kaakkois-Suomen TE-toimiston työllisyysrahat ovat tiukassa. Viime vuoden lopulla toimisto ilmoitti, ettei se myönnä lainkaan työllisyyspoliittisia avustuksia tälle vuodelle. Ilmoitus on hämmentänyt suuresti kouvolalaisia kolmannen sektorin toimijoita, jotka ovat kantaneet paljon vastuuta pitkäaikaistyöttömien tukityöllistämisestä. Tukityöllistetyt, työkokeiluun ja kuntoutukseen osallistuneet työskentelivät Kettumäellä Kouvolan seudun työttömät ry:n kautta. Kettumäen kansanpuisto ry:n puheenjohtaja Tanja Kukkola on kaikesta huolimatta toiveikas rahoituksen suhteen. — Viime kesänä Kettumäen kansanpuiston yleishyödylliselle toiminnalle rakennettiin vasta raamit. Raamit pitää saada täyteen ja toimintaan, tuottamaan eri kansalaisryhmiä palvelevaa sisältöä. Jos tukityöllistettyjä ei Kettumäelle saada, kansanpuiston aukioloaikoja ja kurssitoimintaa joudutaan merkittävästi supistamaan. Kukkola tarkentaa, että tukityöllistetyt hoitavat kansanpuiston erilaisia ylläpitotehtäviä. Varsinainen kurssitoiminta ohjataan asiantuntijavoimin. TE-toimiston ohella rahoitusta toimintaa varten on haettu myös muualta.Tulevaksi kesäksi kansanpuistoon on suunniteltu ainakin kotieläinpihan ja kahvilatoiminnan jatkamista. Myös rakennuksia kunnostetaan, jos rahoitus järjestyy. — Ainakin yksi pärekatto sekä uuni ja tulisija pitäisi kunnostaa. Lisäksi suunnitelmissa on uusia yhden rakennuksen julkisivun punamultaus. Erilaisia perinnekursseja ja ruokorakentamiseen liittyviä kursseja järjestetään myös, Kukkola luettelee. Kansanpuistoon suunnitellaan parhaillaan 52 neliömetrin kokoista kotaa. Kota rakennetaan järviruo’osta. Mikäli varsinaiselle rakennustyölle järjestyy rahoitus, rakentaminen aloitetaan hyvissä ajoin keväällä, sanoo Kukkola. Lue koko uutinen:

