Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kirkkoherralla edessä yli 700 kilometrin muutto — ”Haluan olla iittiläinen” Kirkkoherra Mikko Pelkonen siirtyy Iitin seurakuntaan Länsi-Lapin Pellosta, josta matkaa Iittiin on noin 770 kilometriä. Mukana tulevat vaimo ja neljä lasta. — Suurperheen muutto on aina iso haaste, mutta hyvillä mielin tietysti tullaan. Pelkonen on työskennellyt Pellon seurakunnassa vuodesta 1999 lähtien, ja kirkkoherrana vuodesta 2004. — Haluan jossain vaiheessa kokea olevani iittiläinen. Ja haluan, että iittiläiset kokevat minut iittiläiseksi. Toivon, että he ottavat pappiin yhteyttä aina kun tarvitsee ja eri paikoissa, eikä vain kirkossa. Pelkosella on pari kuukautta aikaa katsella asuntoa perheelleen. Vaalin jälkeen on kuukauden valitusaika ja lisäksi Pelkosen nykyisessä virassa on kahden kuukauden irtisanomisaika. Lopullisesti valinnan vahvistaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli. Lue koko uutinen:

