Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisen keskieläke on 1621 euroa kuukaudessa Kouvolalaisen eläkeläisen keskimääräinen eläke on suunnilleen sama kuin koko maassa. Kouvolalainen saa eläkettä keskimäärin 1621 euroa kuukaudessa. Selvästi enemmän eläkettä saavat Helsingin seudulla asuvat, 1923 euroa kuukaudessa. Vähemmän puolestaan eläkeläiset saavat esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, jossa keskimääräinen eläke on 1384 euroa. Eläkeläisten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tämä johtuu eliniän pitenemisestä ja siitä, että syntyvyys laskee. Suomi on jo nyt Euroopan ikääntyneimpiä maita ja väestön keski-ikä nousee nopeaa vauhtia. Eläkeläisistä on pienituloisia vajaat 13 prosenttia. Lue koko uutinen:

