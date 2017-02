Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiset hiihtäjät lähtevät MM-kisoihin kovin tavoittein — viihdytysryhmä Puusuksi Team onnistuu, jos kisaturistit viihtyvät Tällainen näky kisaturisteja odottaa ensi viikolla Lahdessa. Kuusi vanhoihin Suomi-verkkareihin sonnustautunutta kouvolalaismiestä ilmestyy kumpareen takaa rinta rinnan, puusuksilla perinteistä lykkien. — Mennään rauhallisesti ja tyylikkäästi! ohjeistaa ryhmän puhemies Antero Pöyhönen. Meneillään on hiihdon MM-kilpailuihin valmistautuvan Puusuksi Teamin viimeistelyharjoitus Anjalan urheilukentän ladulla. Joukkue osallistuu ensi keskiviikkona alkaviin kilpailuihin virallisena viihdytysryhmänä. Kisaorganisaatio valitsi heidät mukaan 200 kandidaatin joukosta. Kisavahvuudeltaan kymmenhenkisen ryhmän tehtävänä on kiertää tapahtumapaikkoja ja -katsomoita viitenä päivänä. Ensimmäisen kerran heidät voi bongata kilpailujen toisena päivänä 23. helmikuuta. — Otamme pääportilla kisaturisteja vastaan ja nostatamme kisahenkeä ympäri aluetta. Puusuksien terva haisee sen verran voimakkaasti, että pelkkä tuoksu luo vanhan ajan hiihtotunnelmaa. Kisoissa on mukana kymmenen vastaavaa viihdytysryhmää. Joukossa on muun muassa peruskoulujen oppilaista koottuja tanssi- ja lauluryhmiä sekä Koulutuskeskus Salpauksen sirkusalan opiskelijoita. — Haluamme tuoda esiintyjiä yleisön keskelle. Veikkaan, että koululaisten yllättävä lauluesitys tai viereen ilmestyvä ihmispyramidi piristävät tunnelmaa. Puusuksi Team sopii porukkaan erinomaisesti, sanoo MM-kisojen ohjelmapäällikkö Marjo Leppä. Puusuksi Team syntyi Kouvolassa soutuharrastajien saunaillan päätteeksi vuonna 2010. Ryhmä on halunnut kerätä vanhoja hiihtotarvikkeita ja tuoda niitä esille elävän museon hengessä. Sukset on tervattu kuntoon ennen kaikkea Anjalassa vuosittain hiihdettävää 24 tunnin kilpailua varten. Ryhmän jäsenet tukevat myös Pentti Röngän liikuntastipendirahastoa, joka myöntää avustuksia nuorille urheilijoille. — Suljetussa Facebook-ryhmässämme on 72 jäsentä. Jäseniä on tullut mukaan ympäri Kouvolaa ja Kymenlaaksoa, Pöyhönen sanoo. Valkealalaisen Johnny Hamströmin mukaan pääsyvaatimukset eivät ole turhan tarkat, vaikka valtaosalla on takanaan pitkä ura kilpahiihdon parissa. — Tässä tarvitaan ennen kaikkea vahvaa selkää ja tyhmää päätä. Se riittää, hän sanoo ja nauraa. Nykypolvelle ryhmä haluaa viestittää sitä, että hiihtämisessä kalliita välineitä tärkeämpää on hyvä asenne ja huumori. — Ennen urheiltiin rakkaudesta lajiin. Ei ollut isoa joukkoa juottajia ja huoltajia. Ja jos meni huonosti, niin kehdattiin sanoa, että tänään kaveri oli parempi, Pöyhönen sanoo. Lue koko uutinen:

