Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan hammashoito siirtyy maakuntaan — uusi toimintamalli varmistuu kesän korvalla Kouvolan suun terveydenhuolto siirtyy sote-uudistuksessa Kymenlaakson maakunnan järjestämisvastuulle 1. tammikuuta 2019 alkaen. Kaupungin ylihammaslääkäri Tuija Palin-Palokas kertoo, että maakunnallisen työryhmän pitäisi saada huhtikuun loppuun mennessä valmiiksi pääosa tulevasta toimintamallista. — Suunnittelemme sitä, millä lailla asiakkaat pääsevät mahdollisimman hyvin hoitoon koko maakunnassa ja miten maakunnalliset resurssit asetellaan, jotta tavoite toteutuisi. Palin-Palokkaan mukaan jatkossa suun terveydenhoitoa järjestetään Kymenlaaksossa todennäköisesti sosiaali- ja terveyskeskuksissa tai mahdollisimman lähellä niitä. — Tämä olisi järkevää, koska tarvitsemme lääkärikonsultaatiota. On todennäköistä, että suun terveydenhuolto ja muu terveydenhuolto hakee yhteistyötä esimerkiksi kuvantamisessa, ajanvarauksessa ja neuvonnassa. Suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys toimii nykyään Kymenlaakson keskussairaalassa yhteispäivystyksen yhteydessä. Palin-Palokkaan mukaan päivystysasetus edellyttää, että tulevaisuudessa ilta- ja viikonloppupäivystys on ainakin laajan päivystyksen sairaaloissa. Kouvolaa lähimmät laajan päivystyksen keskussairaalat sijaitsevat Lahdessa ja Lappeenrannassa. — Kaikkien Kymenlaakson suun terveydenhuollon ammattilaisten tahtotila on, että päivystys säilyy Kotkassa. Matka muualle on aika pitkä. Lisäksi meillä on parin vuoden ajalta näyttöä, että toiminta on ollut kustannustehokasta ja sujunut hyvin. Lue koko uutinen:

