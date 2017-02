Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mikko Pelkonen on Iitin uusi kirkkoherra Iitin seurakunta on valinnut uudeksi kirkkoherrakseen Mikko Pelkosen. Hän toimii tällä hetkellä Pellon kirkkoherrana.Pelkonen voitti vaalin ylivoimaisesti. Hän sai annetuista äänistä lähes kaksi kolmasosaa.Muut ehdokkaat olivat Padasjoen vt. kirkkoherra Minna Rikkinen ja Joutjärven seurakunnan kappalainen Erkki Suhonen.Äänestysprosentti oli 14,3. Iitin seurakunnassa on 4 523 äänioikeutettua, joista 465 äänesti ennakkoon.Lopullisesti valinnan vahvistaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli. Vs. kirkkoherra Karoliina Nikula hoitaa virkaa siihen asti.Iitin edellinen kirkkoherra Jyrki Nordlund jäi eläkkeelle tammikuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/19/Mikko%20Pelkonen%20on%20Iitin%20uusi%20kirkkoherra/2017221924115/4