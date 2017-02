Uutinen

Kouvolan Sanomat: Neljä tarinaa ensimmäisestä eläkevuodesta Neljä hiljaittain eläkkeelle jäänyttä kertoi Kouvolan Sanomille, miten heidän arkensa on muuttunut työelämän päätyttyä. Aikatauluttomuus on rauhoittavaa — Ensimmäinen eläkevuosi kului tavaroita järjestellessä. Mökkeilin, kalastelin ja matkustelin. Ennen kaikkea harjoittelin paljon kitaransoittoa. Olin työvuosieni aikana jäänyt paljon velkaa rakkaalle instrumentilleni, ja maksoin sitä takaisin. Tähän mennessä olen harjoitellut 30 biisin repertuaarin. Aloin myös liikkua enemmän, Pentti Koto kertoo. — Jäin eläkkeelle levollisin mielin. Minulla oli hyvä työpaikka, ja kaksi ylimääräistä työvuotta siellä saivat sen tuntumaan vielä paremmalta. Eläköityminen herätti lähinnä uteliaisuutta uutta elämänvaihetta kohtaan. Päätin ottaa rennosti. Sanottavaa kiirettä ei ole ollut. — Eläkkeellä oleminen tuntuu hyvältä. Erityisesti aikatauluttomuus rauhoittaa. Maanantaiaamuna voin lähteä mökille, kun ennen piti lähteä töihin. Se tuntui aluksi epätodelliselta. — Työskentelin 36 vuotta suuren musiikkioppilaitoksen rehtorina. Sinä aikana ehti syntyä paljon kontakteja, joita kaipaan silloin tällöin. — Olen kiitollinen suhteellisen hyvästä terveydestäni, erityisesti nyt eläkkeelle siirryttyäni. Sen sijaan yleinen tilanne maailmassa huolestuttaa. — Eläkkeen suuruudesta voin sanoa, että kaikki menee, mikä tulee. Vielä kun veroprosentti ja LP-levyn pyörimisnopeus ovat samaa luokkaa, niin vain ajatus suomalaisen yhteiskunnan tukemisesta lohduttaa. Kun ei tavoittele mahdottomia, niin pärjää kyllä. Globaalisesti verraten Suomessa on hyvä eläketaso. Täytyy olla tyytyväinen omaansa. Eläkeläisenä nauttii pienistäkin asioista ”Katsele ensimmäinen vuosi ympärillesi kirkkain silmin, älä suinpäin syöksy mihinkään, vaan maiskuttele ja tunnustele.” Tällaisen neuvon Tarja Saari sai ystävältään jäädessään pois aktiivisesta yrittäjän elämästä viime huhtikuun alussa. Hänen perustamansa yritys, Kouvolan Luontaistuote, jatkaa uuden toimitusjohtajan luotsaamana. Saari toimii edelleen hallituksen puheenjohtajana. Ystävänsä neuvoa Tarja Saari on yrittänyt noudattaa. Eläkepäivien ensimmäiset kuukauden hän on keskittynyt terveyden vaalimiseen, sekä henkisen että fyysisen. Viime keväänä hän suuntasi ensi töikseen Lapin keväisille hangille hiihtämään, kuten on tehnyt joka vuosi. Kesällä isoin ponnistus oli osallistuminen oppaan vetämälle pyöräretkelle Keski-Euroopassa. Kuntoiluintoa pitää yllä suunnitelma vastaavalle retkelle osallistumisesta kesäkuussa Wienistä Budapestiin. Aikaa on jäänyt lapsenlapsille, joita on Helsingin seudulla ja Lontoossa. Myös ruoanlaittoharrastukselle on jäänyt mukavasti aikaa. Saaren mielestä Kouvolassa on mukava olla eläkeläisenä. Hän on kotoisin Keski-Suomesta, mutta vuosikymmenien aikana Kouvolasta on tullut uusi kotiseutu. Muuttohaluja ei ole. Hän kehuu kaupungin konsertti- ja teatteritarjontaa sekä ennen kaikkea mukavia ihmisiä. Hän on maksanut itselleen eläkettä, mutta on huomannut, että eläkkeellä ollessa kulut tahtovat kasvaa, kun on aikaa kuluttaa. Ennen sitä oli vain töissä. Hän on tyytyväinen siihenkin, että ei tarvitse miettiä, mitä ostaisi, kun mitään ei tarvitse. Hän osaa nauttia myös pienistä asioista. — Onnea on se, kun kevätaamuna avaa oven takapihalle ja linnut laulavat. Elämä ei mennyt kokonaan uusiksi — Virkatyöni loppui pääsiäisenä vuosi sitten. Se kevät meni etäisyyttä ottaessa. Kun on 36 vuotta tehnyt samaa työtä ja kalenteri määrännyt sen tahdin, rutiinit jäävät helposti päälle. Sitä yritin välttää. Samana keväänä syntyi myös toinen lapsenlapsemme, mikä oli minulle isompi asia kuin eläkkeelle jääminen, Kari Helén sanoo. — En halunnut panna koko elämää uusiksi. Ajattelin, että monikaan asia ei muutu, mutta niille asioille on nyt enemmän aikaa. En myöskään suunnitellut kauheasti mitään, koska minusta jouten olemisellakin on oma siunauksensa. En oikein ymmärrä, miksi koko ajan pitäisi olla jokin suunnitelma. — Ehkä suurempi muutos tulee sitten, kun vaimoni jää aikanaan eläkkeelle. — Eläkkeelle jäämisessä arvelutti etukäteen oikeastaan vain se, että kapenevatko sosiaaliset suhteet. Olen syntyjäni kuusaalainen ja asunut täällä käytännössä koko ikäni. Paikkakuntalaiset tuntevat minut hyvin. — Eläkkeellä oleminen tuntuu mukavalta. Vaikka olin töissä 65-vuotiaaksi, en tunne jääneeni vanhuuseläkkeelle. Papin hommat painottuivat viikonloppuihin. Nyt minulla on enemmän aikaa perheelle ja harrastuksille. — Kun on kerran papiksi vihitty, sitä on pappi hautaan saakka. Rooli ei ihmisten mielissä juurikaan muutu, oli sitten viranhaltijana tai eläkkeellä. — Eläke on mielestäni riittävä. En pode eläkkeestäni huonoa omaatuntoa, sillä maksoin eläkemaksuja kiltisti 40 vuotta.” Aikaa golfille ja kuntoliikunnalle Pyhtään Siltakylässä nykyisin asuva Pentti Toivanen, 67, jäi kaksi ja puoli vuotta sitten eläkkeelle Iitin kunnanjohtajan tehtävästä. — Olen viihtynyt eläkkeellä ennakko-odotuksista huolimatta oikein hyvin. Hänen ennakkopelkonsa liittyivät siihen, miten tottuu uudenlaiseen päivärytmiin, kun on oli vuosikaudet tottunut voimakkaaseen allakkasidonnaisuuteen ja tarkkoihin aikatauluihin. — Lisäksi työhön liittyvät sosiaaliset suhteet jäivät taakse. Vaikka heitä tapaakin silloin tällöin, jäävät kontaktit väkisin ohuemmiksi kuin aiemmin. Toivanen on kuitenkin erittäin tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen, kun terveyskin on hyvä. Työn sijasta uuteen arvoon ovat nousseet perhe, harrastukset ja kaverit. Hän myöntää, että työvuosina näitä suhteita tuli laiminlyötyä. Edelleen hän seuraa Iitin ja nykyisen kotikuntansa asioita sekä muitakin kunta-alan käänteitä. Vasta puolisen vuotta sitten hän siirtyi kirjoille Pyhtäälle, jossa perhe on asunut koko ajan. Ensimmäiseen eläkevuoteen kuului matkustelua. Toivaset kävivät Espanjassa tapaamassa ystäviä ja Norjassa tyttären luona. — Golfia olen harrastanut 15 vuotta ja nyt sille on kunnolla aikaa, mistä nautin suuresti. Hän harrastaa myös lenkkeilyä ja kuntoilua. — On kiva kun pääsee lenkille päivänvalossa, ei vain pimeällä. Kun tulot leikkaantuvat 40—45 prosenttia, tuntuu se tietenkin kaikilla. Toivanen ei kuitenkaan valita, sillä asuntovelat on maksettu ja lapsetkin jo omillaan. Lue koko uutinen:

