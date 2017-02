Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tihkusade taukoaa Kymenlaaksossa iltapäivällä — "Kunnolla poutaantuu vastaa aamuyön tunteina" Ajokeli voi olla sunnuntaina vaarallinen ainakin puoleenpäivään saakka Kymenlaaksossa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo, että märkää lunta, räntää tai vesitihkua sataa keskipäivään asti, mutta iltapäivän tunteina poutaantuu. Oulun ja Kuopion suunnasta on kuitenkin tulossa toinen matalapaineen keskus, mutta se suuntaa itään eikä näytä viistävän Kymenlaaksoa. Tuovisen mukaan lämpötila pysyy pysyy plussalla ja pilvipeite on runsasta. — Kymenlaaksossa on melko poutaista iltapäivällä, mutta kunnolla poutaantuu vastaa aamuyön tunteina, Tuovinen sanoo. Lämpötila on ylimmillään myöhään iltapäivällä ja alkuillasta, jolloin se nousee 2—3 asteeseen. Tuuli voimistuu illalla ja yöllä Kymenlaaksossa. Puuskat voivat kovimillaan olla noin 15 metriä sekunnissa. Lue koko uutinen:

