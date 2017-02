Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ari Suomalainen palaa valmentamaan Kouvola Indiansia Ari Suomalainen palaa valmentamaan jenkkifutisjoukkue Kouvola Indiansia vastuualueenaan tukimiehet ja takakenttä. Viimeksi hän valmensi Indiansin puolustusta kaudella 2014 Vaahteraliigassa. Ennen liigavuotta Suomalainen oli kahdesti Indiansin kanssa Spagetti-maljassa: Vantaa Taftia vastaan 2011 ja 69ersia vastaan 2012. Pelaajana Suomalainen on ollut Indiansissa 200-luvun alusta alkaen yhteensä yksitoista vuotta. Valmentajana hän on toiminut viisi kautta. — Tapani ajatella puolustusta lähtee siitä, että puolustaja ymmärtää hyökkäystä ja on siten valmis reagoimaan siihen. En kerro enempää, mutta ensi kesän puolustus tulee olemaan kaikkien aikojen Indians Defence, Suomalainen sanoo. — Arilla on pitkä tausta jenkkifudiksessa. Kun Ari aloitti 2000-luvun alussa, olin silloisen joukkueen valmentajana, kun Aki Hyppänen laitteli Indians-rattaita pyörimään. Ajatusmaailma pelillisesti on Arin kanssa aina osunut yksiin ja kuten tiedetään, hyviä valmentajia on harvassa, Indiansin päävalmentaja Mika Lindholm kiittelee syntynyttä valmennussopimusta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/20/Ari%20Suomalainen%20palaa%20valmentamaan%20Kouvola%20Indiansia/2017389/4