Uutinen

Kouvolan Sanomat: Avioliittolain muutos ei ole aiheuttanut ruuhkaa Kymenlaakson maistraattien varaustilanteissa Kaakkois-Suomen maistraattiin on tullut yksittäisiä varauksia samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Se on mahdollista maaliskuun alusta, kun uusi avioliittolaki astuu voimaan. Kaakkois-Suomen maistraatilla on yksikkö Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Maistraatin päällikkö Ari Torkkeli kertoo, että tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulo ei näy Kymenlaakson maistraattien varaustilanteissa. Yksittäisiä varauksia on siellä täällä ympäri Suomen, muttei mainittavan paljon. Aiemmin Suomessa rekisteröity parisuhde muuttuu avioliitoksi ilmoituksella maistraattiin. Parin pitää tehdä ilmoitus yhdessä. Samaa sukupuolta olevat parit saavat lakimuutoksen myötä myös adoptio-oikeuden. Lue koko uutinen:

