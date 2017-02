Uutinen

Kouvolan Sanomat: HIFK—KooKoo-pelissä kentällinen pelaajia väärillä puolilla — ”Psyykkausta ei ole vielä tullut” Tiistainen jääkiekkoliigan ottelu Helsingin IFK:n ja KooKoon välillä on periaatteessa peli muiden joukossa, ja sitten ei kuitenkaan ole. Reilun viikon takaisen pelaajakaupan jälkeen IFK:ssa pelaa kolme KooKoosta siirtynyttä ja KooKoossa kaksi Helsingistä lainattua pelimiestä. KooKoota loppukauden edustavat Panu Mieho ja Miro-Pekka Saarelainen myöntävät, että vähän oudolta tuntuu pelata Helsingissä vierasjoukkueen paidassa. — Viimeksi olen pelannut IFK:ta vastaan D-junnuissa. Mutta kun kiekko tippuu jäähän niin ei siinä mietitä, silloin annetaan palaa täysillä, Saarelainen sanoo. IFK:n KooKoo-taustaiset pelaajat ovat Jarkko Malinen, Kai Kantola ja Ryan O’Connor. — Sekalaiset fiilikset. Vastapuolella on kavereita, joiden kanssa olen pelannut kaksi vuotta, mutta toisaalta pitää voittaa. Se on klassisesti niin, että kentän ulkopuolella ollaan kavereita mutta kentällä vastustajia, sanoi O’Connor haastattelussa IFK:n omilla verkkosivuilla. Mieholla ja Saarelaisella riittää vastustajan riveissä myös tuttuja, mutta psyykkausta ei kuulemma ole — vielä — tullut. — En mieti noita IFK-juttuja ollenkaan. Siirrot kuuluvat tähän lajiin, ja kun siirryt toiseen jengiin, niin et mieti missä aikaisemmin olit. Nyt pelaan KooKoossa, Mieho sanoo. HIFK-lainat ovat olleet Kouvolassa nyt reilun viikon. Sinä aikana KooKoo on ottanut kotihallissa 3 pisteen voitot sekä Sportista että Kärpistä. Kun yläpuolella on pelattu sopivasti ristiin, KooKoon playoff-haaveet ovatkin yht’äkkiä taas elossa. Eroa kymmenenteen sijaan on 4 pistettä. — Tuli pari voittoa ja homma lähti rullaamaan hyvin. Kopissa on ollut hyvä fiilis, Saarelainen sanoo. IFK-pelin jälkeen KooKoo kohtaa lauantaina kotonaan Pelicansin. Runkosarjaa on jäljellä tiistai mukaan laskettuna kahdeksan kierrosta. Lue koko uutinen:

