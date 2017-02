Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iittiläinen Jan Nyquist pääsi osaksi suomalaista Konttoria Iittiläinen Jan Nyquist on pian Teppo. Hänet tunnetaan työpaikallaan yksinhuoltajaisänä ja Pentin vanhana kaverina suomalaisessa Konttori-sarjassa. — Roolihahmoni on harmiton. Olen aina vähän väärässä paikassa väärään aikaan, Nyquist kertoo. Tepon vanhaa kaveria Penttiä esittää Sami Hedberg. Kaksikko tulee muiden konttorilaisten kanssa tutuksi maaliskuussa, kun Konttoria aletaan esittää Elisa Viihteessä. Ensimmäinen tuotantojakso nähdään syksyllä Nelosella. Konttori-sarjasta on tehty maailmalla useita versioita. BBC aloitti sarjan lähetykset vuonna 2001. Pian siitä tehtiin amerikkalainen versio, ja myöhemmin omia versioita on tehty muun muassa Kanadassa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa. Suomalaisen Konttori perustuu ulkomaiseen formaattiin, mutta se on käsikirjoitettu — ei käännetty — suomeksi. — Konttori on hyvä kuvaus suomalaisesta henkilöstä työn äärellä ja siitä, mitä kaikkea voi tapahtua. Nyquist toivoo, että sarjaa katsottaisiin ilman ennakkoasenteita, vaikka alkuperäissarja tunnettu onkin. — Se on tehty komedian keinoin, mutta siinä on jotain hyvin ajankohtaista, ja siinä käsitellään kovia ja arkoja asioita, muun muassa maahanmuuttoa, tasa-arvoa, sukupuoli-identiteettiä. Suomalaisessa Konttorissa kaikki pääosissa näyttelevät ovat alan ammattilaisia, paitsi konttoripäällikköä esittävä Sami Hedberg. Stand up -koomikko on toki esiintynyt pääosissa kahdessa Fryckmanin tuottamassa Luokkakokous-elokuvassa. Nyquist kehuu työkaverinsa asennetta ja työntekoa vuolaasti. — Sami on äärettömän nopea oppimaan tekstiä, ja tässä sitä oli todella paljon. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/20/Iittil%C3%A4inen%20Jan%20Nyquist%20p%C3%A4%C3%A4si%20osaksi%20suomalaista%20Konttoria/2017221926921/4