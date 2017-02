Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvojen Espoon-ottelun myynti mennyt alakanttiin — ”Teemme vastedeskin uusia ja rohkeita tempauksia” Kouvot pelaa ensi viikon perjantaina Korisliigan kotiottelunsa helsinkiläistä Seagullsia vastaan Espoon Areenassa Tapiolan urheilupuistossa. Toiminnanjohtaja Eero Lehtisen mukaan aitio- ja muu kumppanimyynti ei ole ottanut Kouvojen toivomalla tavalla tuulta purjeisiin. Taloudellista riskiä ei kuitenkaan ole, koska Kouvolan ja Espoon kaupungit osallistuvat tasavahvalla panoksella noin 7000 katsojaa vetävän Areenan tilavuokraan. Lehtinen löytää syyt kiinnostuksen nihkeyteen. — Urheiluihmisten katseet ovat tuolloin tiukasti MM-hiihdoissa Lahdessa, ja sinne satsaa tietysti myös Yle. Silläkin on vaikutusta, että Kouvolassa vietetään hiihtolomaa. Kaikki kannattajamme ja kumppanimme eivät olisi loman takia päässeet otteluun Mansikka-ahollekaan. Lehtinen olisi halunnut muuttaa otteluohjelmassa päikseen Seagulls- ja Kataja-kotiotteluiden päivämääriä, mutta Koripalloliitto ei suostunut vaihtoon. Viikko Espoon-tapahtumasta Yle näyttää Kouvot—Kataja-ottelun suorana lähetyksenä. — Televisiointi Espoosta olisi lisännyt tapahtuman huomioarvoa merkittävästi ja samalla lyhentänyt Ylen väen matkaa Helsingistä. Kouvot on ilmoittanut tavoittelevansa ottelussa yleisöennätyksensä rikkomista. Viime keväänä Kouvolan jäähallissa pelattu ratkaisufinaali veti paikalle 3733 katsojaa. Toisena tavoitteena Kouvoilla on ollut vankistaa taloudellista pohjaansa löytämällä uusia tukijoita Kouvolan ulkopuolelta. Lehtinen sanoo, että Kouvot tekee vastedeskin uusia ja rohkeita tempauksia, olipa Espoon-valloitus suuri suksee tai ei. — Toistamalla vuosikymmenet tehtyjä tekoja emme pitkälle pääse. Lue koko uutinen:

