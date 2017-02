Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvojen toiminnanjohtajalla Eero Lehtisellä on visio — ”Urheilukaupunki Kouvola voisi olla paljon nykyistä enemmän” Ensimmäistä vuottaan Kouvojen toiminnanjohtajana työskentelevä Eero Lehtinen tunsi Kouvolan kovan maineen urheilukaupunkina jo ennen tänne muuttoaan. Hän haluaisi vahvistaa mainetta siten, että kaupungin rahalliset panostukset johtaisivat tuottavuuteen. — Urheilukaupunki Kouvola voisi olla vielä paljon nykyistä enemmän ja muutakin kuin hashtag sosiaalisessa mediassa. Urheilukaupunki ei ole mikään keksitty teema, vaan se on oikeasti olemassa ja se tuntuu ihmisille, Lehtinen painottaa. Helsingistä Kouvolaan muuttaneella Lehtisellä on visio organisaatiosta, joka myynnin lisäksi investoi, luo resursseja ja tekee kehitystyötä kouvolalaiselle urheilulle. Samalla poistuisi seurojen päällekkäinen työ muun muassa varainhankinnassa, kun siitä vastaisi yksi yhteinen yksikkö. — Tällainen sateenvarjo-organisaatio olisi voima meille kaikille, kun sinne koottaisiin joka seuran omat vahvuudet. Siitä saataisiin luottamusta herättävä ja helposti lähestyttävä taho yrityksille. Kouvoihin koripallon sisäpiirin ulkopuolelta asettunut Lehtinen on miettinyt asioita uudelta kantilta. Hän haluaisi muuttaa perinteistä ajattelua, koska maailma ympärillä muuttuu koko ajan. — Yhteisen organisaation voima voisi näkyä myös kausijulkaisuissa. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä julkaisusta saataisiin pieni oma Sports Illustrated Kouvolalle. Marraskuussa Kuusankoskitalossa pidetyssä seminaarissa toivottiin urheilukaupungille nykyistä enemmän näkyvyyttä esimerkiksi Kouvolan sisääntuloteiden varsilla. Yksi mahdollisuus olisivat digitaaliset tienvarsitaulut, joista Kouvolan Sanomat (KS 1.5.2013) kertoi kärkiseurojen ja kaupungin käyneen neuvotteluja jo vuonna 2013. Tauluissa voisi mainostaa muutakin kuin Kouvolan urheilutapahtumia. Urheilukaupungin tunnettuutta voisi Lehtisen mielestä lisätä myös messuilla, joissa kumppanit ja yleisö pääsisivät linkittymään yhdellä kertaa usean seuran kanssa. Lue koko uutinen:

