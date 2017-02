Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupungin laskutus on yskinyt alkuvuoden — otetaan huomioon eräpäivissä Kouvolan kaupungin hyvinvointipalveluita alkuvuoden ajan vaivanneet laskutusongelmat ovat selviämässä. Laskujen viivästyminen on ihmetyttänyt asiakkaita muun muassa terveyskeskuksissa. Tammikuun laskut ovat jääneet lähettämättä taloushallinnon tietojärjestelmän uusimisessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. — Nyt on ongelma on tietojeni mukaan ratkaistu, ja viimeisten varmistusten jälkeen laskutukset saadaan pyörimään, sanoo tietopalvelupäällikkö Tarja Hanninen. Viivästys tullaan ottamaan huomioon lähetettävien laskujen eräpäivissä. — Ongelma on tunnistettu, ja siitä on käyty keskusteluja. Pyrimme siihen, ettei tämä aiheuttaisi kenellekään kohtuuttomia vaikeuksia. Lue koko uutinen:

